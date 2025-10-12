مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

إعلان

صدمة للزمالك وبيراميدز يتخطى الأهلي.. الكشف عن تصنيف أفضل أندية العالم

كتب : محمد عبد الهادي

03:45 م 12/10/2025
تصدر نادي بيراميدز قائمة الأندية المصرية في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) لشهر سبتمبر الجاري، متفوقًا على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي الترتيب العالمي ، تلاه ريال مدريد الإسباني، ثم إنتر ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني في المركز الخامس.

وعلى الصعيد المصري، جاء بيراميدز في المركز الـ57 عالميًا، متقدمًا على الأهلي الذي حل في المركز الـ71، بينما خرج الزمالك عن قائمة أول 100 نادٍ بعدما احتل الزمالك المركز 125.

وجاء تقدم بيراميدز في التصنيف، بعد الإنجاز الذي حققه مؤخرًا، عقب تتويجه بـ دوري أبطال أفريقيا ولقب كأس القارات الثلاث (الإنتركونتيننتال).

الأهلي والزمالك وبيراميدز الأهلي الزمالك بيراميدز تصنيف الأندية

إعلان

إعلان

