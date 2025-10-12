صدمة للزمالك وبيراميدز يتخطى الأهلي.. الكشف عن تصنيف أفضل أندية العالم

"بعد غيابه عن الأرجنتين".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية على أتلانتا

رسالة غامضة من حسين الشحات بعد إصابته الأخيرة مع الأهلي

تصدر نادي بيراميدز قائمة الأندية المصرية في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) لشهر سبتمبر الجاري، متفوقًا على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي الترتيب العالمي ، تلاه ريال مدريد الإسباني، ثم إنتر ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني في المركز الخامس.

وعلى الصعيد المصري، جاء بيراميدز في المركز الـ57 عالميًا، متقدمًا على الأهلي الذي حل في المركز الـ71، بينما خرج الزمالك عن قائمة أول 100 نادٍ بعدما احتل الزمالك المركز 125.

وجاء تقدم بيراميدز في التصنيف، بعد الإنجاز الذي حققه مؤخرًا، عقب تتويجه بـ دوري أبطال أفريقيا ولقب كأس القارات الثلاث (الإنتركونتيننتال).

إقرأ أيضًا..

أبرزهم محمد صلاح.. 8 غيابات في صفوف مصر أمام غينيا بيساو الليلة

"أثار الجدل".. أبرز 10 تصريحات لـ أسامة نبيه مع إبراهيم فايق