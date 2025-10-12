"بعد غيابه عن الأرجنتين".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية على أتلانتا

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

مشنوقًا.. وفاة نجل أسطورة مصارعة بعد 16 عامًا من انتحار والده

توفي نجل أسطورة الملاكمة أرتورو جاتي عن عمر ناهز 17 عامًا، حيث تم العثور على بروديجي مشنوقًا منذ 3 أيام

"لعبة مكشوفة جداً".. أبو رجيلة يوجه رسالة قوية بشأن أزمة أرض الزمالك

وجه رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق رسالة قوية بشأن المشهد السائد داخل نادى الزمالك، بما في ذلك أزمة أرض السادس من أكتوبر

زيارة خاصة من وزير الرياضة لمرتضى منصور بعد الوعكة الصحية

وجه المستشار مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص على زيارته اليوم السبت

8 صور من إجازة لامين يامال وحبيبته في كرواتيا

استغل لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، فترة التوقف في جدول تدريبات الفريق الكتالوني للاستمتاع بإجازة قصيرة برفقة حبيبته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول في كرواتيا

نجم تشيلسي وأتلتيكو السابق يحوّل قصره إلى ملهى ليلي.. ما القصة

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن اللاعب الإسباني دييجو كوستا قام بتحويل الحديقة الشتوية لقصره الواقع في مقاطعة ساري الإنجليزية إلى ملهى ليلي أثناء فترته مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

"أرض أخرى كانت مهددة بالسحب".. المندوه يكشف آخر تطورات أزمة 6 أكتوبر

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر بمثابة ضربة قاسية للنادي

بينهم صلاح.. سبب غياب 3 لاعبين عن مواجهة مصر وغينيا بيساو

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا بيساو

رسالة خاصة من محمد أفشة للصحفي الفلسطيني أنس النجار والطفل جهاد

وجه محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة إلى الصحفي الفلسطيني أنس النجار، للطفل الفلسطيني جهاد، الذي ظهر في أحد الفيديوهات مرتديا قميص نجم الأهلي

والد الطفل الفلسطيني لمصراوي: مكالمة أفشة أعادت الروح للجسد.. والأهلي بالنسبة لي حياة

وبعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو، بات الدلو ونجله، حديث الوسط الرياضي المصري بشكل عام، خاصة بعد تواصل نجم النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" معهما وإظهار قدر كبير من الحب لهما، ودعوتهم لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن

"بطعم البيوت".. صور شيكابالا تزين جدران بعض المنازل

اتخذ محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق، قرار اعتزال كرة القدم بشكل نهائي منذ عدة أشهر، لكنه لم يغيب عن قلوب جماهير كرة القدم، التي ارتبطت به كثيرا، طوال سنوات ممارسته لكرة القدم

"ابني رجع زي الأول".. والدة صفقة الزمالك الغامضة تخطف الأضواء.. ورد مميز للاعب

خطفت والدة لاعبة نادي ليفلز يوسف حسن الأضواء عقب مباراة الفريق ونظيره شبين بدوري الدرجة الثانية ( ب )

حفل غنائي مجاني وإنجاز تاريخي.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا

يختتم المنتخب الوطني المصري، مباريات اليوم الأحد في التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم 2026