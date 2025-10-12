مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

"أعضاء وادي دجلة أكبر منها".. ماجد سامي يعلق على مفاجأة أفريقيا في المونديال

كتب : محمد خيري

10:24 ص 12/10/2025
علق ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، على اقتراب منتخب الرأس الأخضر، من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية على حساب منتخب الكاميرون.

وكتب "سامي"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أترقب بكل شغف مباراة كرة القدم التي ستقام غداً بين منتخبي الرأس الأخضر و إسواتيني والتي يتوقع أن تنتهي بتأهل منتخب الرأس الأخضر لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخ البلاد".

وأكمل: "أما لماذا أترقب هذه المباراة تحديداً فلأن هذا الإنجاز بالنسبة لي يعد إنجازاً خارقاً للعادة إذ يبلغ عدد سكان هذه الدولة أقل من 600 ألف نسمة (بينما يبلغ عدد أعضاء وادي دجلة أكثر من ضعف هذا العدد)".

وأضاف: "استطاعوا أن يجدوا فيما بينهم فريقاً لكرة القدم بجهاز فني محلي يستطيع التفوق على الكاميرون وأنجولا وليبيا والذين يمتلكون أضعاف ما تمتلكه هذه الدولة الصغيرة من سكان و تاريخ كروي و قوة مادية".

واختتم تصريحاته: "هو ده الإنجاز الذي يجب أن نتعلم منه جميعا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الرأس الأخضر كأس العالم 2026 ماجد سامي نادي وادي دجلة

