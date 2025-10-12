اتحاد طنجة يكشف موقفه بشأن المستحقات المتأخرة لدى الزمالك في صفقة معالي

"احتفالية وحضور المصابين".. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وغينيا بيساو

علق ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، على اقتراب منتخب الرأس الأخضر، من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية على حساب منتخب الكاميرون.

وكتب "سامي"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أترقب بكل شغف مباراة كرة القدم التي ستقام غداً بين منتخبي الرأس الأخضر و إسواتيني والتي يتوقع أن تنتهي بتأهل منتخب الرأس الأخضر لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخ البلاد".

وأكمل: "أما لماذا أترقب هذه المباراة تحديداً فلأن هذا الإنجاز بالنسبة لي يعد إنجازاً خارقاً للعادة إذ يبلغ عدد سكان هذه الدولة أقل من 600 ألف نسمة (بينما يبلغ عدد أعضاء وادي دجلة أكثر من ضعف هذا العدد)".

وأضاف: "استطاعوا أن يجدوا فيما بينهم فريقاً لكرة القدم بجهاز فني محلي يستطيع التفوق على الكاميرون وأنجولا وليبيا والذين يمتلكون أضعاف ما تمتلكه هذه الدولة الصغيرة من سكان و تاريخ كروي و قوة مادية".

واختتم تصريحاته: "هو ده الإنجاز الذي يجب أن نتعلم منه جميعا".