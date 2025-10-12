والد أشرف داري يحسم مستقبله مع الأهلي

أثار وكيل اللاعبين نادر شوقي، حالة واسعة من الجدل، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على تويتر، يتعلق بالمدير الفني لمنتخب الشباب أسامة نبيه.

وكتب شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مين العبقري اللي مسك كابتن أسامة منتخب مواليد 2005؟".

وكان منتخب مصر مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، ودع بطولة كأس العالم للشباب بتشيلي، من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث.

والجدير بالذكر، أن منتخب للشباب كان قد احتل المركز الثالث بمجموعته في بطولة كأس العالم للشباب برصيد 3 نقاط، خلف منتخب اليابان ومنتخب تشيلي.

مين العبقري الى مسك ك اسامة ٢٠٠٥ !؟ — Nader Shawky (@NaderShawky74) October 11, 2025

