مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

"مين العبقري؟".. تعليق مثير للجدل من نادر شوقي بخصوص أسامة نبيه

كتب - يوسف محمد:

01:39 ص 12/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب
  • عرض 8 صورة
    أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب
  • عرض 8 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 8 صورة
    أسامة نبيه من عزاء شقيق هاني أبو ريدة
  • عرض 8 صورة
    الزمالك فيريرا أسامة نبيه
  • عرض 8 صورة
    أسامة نبيه
  • عرض 8 صورة
    أسامة نبيه المدرب السابق للمنتخب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار وكيل اللاعبين نادر شوقي، حالة واسعة من الجدل، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على تويتر، يتعلق بالمدير الفني لمنتخب الشباب أسامة نبيه.

وكتب شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مين العبقري اللي مسك كابتن أسامة منتخب مواليد 2005؟".

وكان منتخب مصر مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، ودع بطولة كأس العالم للشباب بتشيلي، من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث.

والجدير بالذكر، أن منتخب للشباب كان قد احتل المركز الثالث بمجموعته في بطولة كأس العالم للشباب برصيد 3 نقاط، خلف منتخب اليابان ومنتخب تشيلي.

أقرأ أيضًا:

سجلوا معا 364 هدفًا.. إنتر ميامي يستعد لإعادة تجربة "إم إس إن"

ملياردير فرنسي.. تقرير يكشف سبب تصريح تركي آل الشيخ عن بيع مانشستر يونايتد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسامة نبيه منتخب مصر منتخب الشباب نادر شوقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي