أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة الحالي تسلم النادي في عام 2023 وهو في وضع مأساوي وصعب للغاية.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية: "خلال الأشهر السبعة الماضية واجهنا مواقف معقدة وكان من الممكن حل المجلس بسبب الشكاوى التي تقدم بها بعض الأشخاص".

وأضاف: "تسلّمنا النادي في توقيت استثنائي، وكانت هناك أزمة بعد سحب أرض الزمالك في السادس من أكتوبر، كما وجدنا عند تولينا المسؤولية الحجز على الأرصدة ومستحقات مالية متأخرة، لكننا عملنا على حلها واحدة تلو الأخرى".

وتابع المندوه: "حتى أرض ميت عقبة كانت مهددة بالسحب من النادي لولا تدخلنا العاجل مع وزارة الأوقاف وسداد المديونيات، المجلس الحالي يدرك تماماً حجم التحديات المتراكمة من المجالس السابقة".

واختتم أمين الصندوق تصريحاته قائلاً: "عندما قلت الزمالك بيموت، لم يخني التعبير، لأن ما نشهده اليوم من أزمات، وعلى رأسها أزمة أرض أكتوبر، يُجسد معاناة النادي الكبير الذي نحاول إنقاذه بكل الطرق".