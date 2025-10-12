مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

"المجلس كان سيحُل بالكامل".. أمين صندوق الزمالك يعدد مشاكل النادي منذ 2023

كتب : نهي خورشيد

12:50 ص 12/10/2025

شعار نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة الحالي تسلم النادي في عام 2023 وهو في وضع مأساوي وصعب للغاية.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية: "خلال الأشهر السبعة الماضية واجهنا مواقف معقدة وكان من الممكن حل المجلس بسبب الشكاوى التي تقدم بها بعض الأشخاص".

وأضاف: "تسلّمنا النادي في توقيت استثنائي، وكانت هناك أزمة بعد سحب أرض الزمالك في السادس من أكتوبر، كما وجدنا عند تولينا المسؤولية الحجز على الأرصدة ومستحقات مالية متأخرة، لكننا عملنا على حلها واحدة تلو الأخرى".

وتابع المندوه: "حتى أرض ميت عقبة كانت مهددة بالسحب من النادي لولا تدخلنا العاجل مع وزارة الأوقاف وسداد المديونيات، المجلس الحالي يدرك تماماً حجم التحديات المتراكمة من المجالس السابقة".

واختتم أمين الصندوق تصريحاته قائلاً: "عندما قلت الزمالك بيموت، لم يخني التعبير، لأن ما نشهده اليوم من أزمات، وعلى رأسها أزمة أرض أكتوبر، يُجسد معاناة النادي الكبير الذي نحاول إنقاذه بكل الطرق".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك اليزمالك اليوم حسام المنجوه أمين صندوق الزمالك أزمات الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي