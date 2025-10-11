رسميا.. الكشف عن وجهة عماد النحاس المقبلة بعد الرحيل عن الأهلي

أعلن نادي الزوراء العراقي التعاقد مع المدير الفني المصري عماد النحاس بعد رحيل الأخير من مهمة تدريب الأهلي بصورة مؤقتة بعد إنهاء التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو.

وكانت حسابات النادي الأهلي قد نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة تصميمًا لصورة عماد النحاس، مُذيلة إياه بتعليق: "رجال الأهلي دائمًا في الموعد.. شكرًا عماد النحاس".

إحصائيات عماد النحاس مع الأهلي

النحاس قاد فريق الأهلي بصورة مؤقتة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو ، إذ فاز بـ 4 مباريات وتعادل في واحدة ولم يعرف الهزيمة ليقود الأهلي للمزاحمة على الصدارة في الدوري مع المصري والزمالك الرصيد ذاته 18 نقطة مع تبقي مباراة للاعبي القلعة الحمراء .

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي التعاقد مع المدرب الدنماركي صاحب الـ 55 بعقد لمدة عامين ونصف العام.

وعقد الأهلي بمقره في الجزيرة مساء أمس الجمعة مؤتمرًا صحفياً لتقديم مدربه الدنماركي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا





