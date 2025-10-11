مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

جميع المباريات

إعلان

"لا يعرف الهزيمة" .. ماذا قدم عماد النحاس مع الأهلي قبل تدريب الزوراء العراقي ؟

كتب : مصراوي

01:33 ص 11/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    خوسيه ريبييرو والمترجم عم عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي الزوراء العراقي التعاقد مع المدير الفني المصري عماد النحاس بعد رحيل الأخير من مهمة تدريب الأهلي بصورة مؤقتة بعد إنهاء التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو.

وكانت حسابات النادي الأهلي قد نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة تصميمًا لصورة عماد النحاس، مُذيلة إياه بتعليق: "رجال الأهلي دائمًا في الموعد.. شكرًا عماد النحاس".

إحصائيات عماد النحاس مع الأهلي

النحاس قاد فريق الأهلي بصورة مؤقتة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو ، إذ فاز بـ 4 مباريات وتعادل في واحدة ولم يعرف الهزيمة ليقود الأهلي للمزاحمة على الصدارة في الدوري مع المصري والزمالك الرصيد ذاته 18 نقطة مع تبقي مباراة للاعبي القلعة الحمراء .

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي التعاقد مع المدرب الدنماركي صاحب الـ 55 بعقد لمدة عامين ونصف العام.

وعقد الأهلي بمقره في الجزيرة مساء أمس الجمعة مؤتمرًا صحفياً لتقديم مدربه الدنماركي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي .. ما هو مركز صلاح ومرموش؟

الغندور يهدي قمصان الأهلي للجماهير في المول.. ما القصة؟

"أثبت أنه أخ أكبر".. 21 صورة ترصد قوة علاقة محمد صلاح وأشقائه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عماد النحاس إحصائيات عماد النحاس مع الأهلي إحصائيات عماد النحاس الأهلي الزوراء العراقي الدوري العراقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة