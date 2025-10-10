مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

1 2
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

0 2
21:45

سويسرا

جميع المباريات

إعلان

"تاجر مواشي".. 10 صور لشبيه أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق

كتب - يوسف محمد:

10:00 م 10/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق (3)
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق (6)
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق (7)
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق (9)
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق (10)
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق (11)
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق (12)
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق (8)
  • عرض 13 صورة
    شبيه أكرم توفيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي السابق والشمال القطري الحالي، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة لشخص يُشبه بشكل كبير على المواقع المختلفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية فيديو لأحد الأشخاص، يعمل في تجارة المواشي يشبه بشكل كبير أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق.

وأوضح شبيه أكرم توفيق خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أنه من محبي ومشجعي النادي الأهلي.

وكان أكرم توفيق، قد رحل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى صفوف الشمال القطري، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع المارد الأحمر.

وشارك توفيق خلال الموسم الحالي، رفقة فريق الشمال القطري في 6 مباريات، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أقرأ أيضًا:
"لا يشبهني أحد وتوقعت نجوميتي".. مصراوي يحاور نجم باريس سان جيرمان وإنتر ميلان السابق

قرار عاجل من النادي الأهلي تجاه عماد النحاس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شبيه أكرم توفيق أكرم توفيق النادي الأهلي الشمال القطري صور شبيه أكرم توفيق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة