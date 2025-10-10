"تاجر مواشي".. 10 صور لشبيه أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق

الكشف عن موقف مصابي الزمالك قبل مباراة ديكيداها بالكونفدرالية

تصدر أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي السابق والشمال القطري الحالي، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة لشخص يُشبه بشكل كبير على المواقع المختلفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية فيديو لأحد الأشخاص، يعمل في تجارة المواشي يشبه بشكل كبير أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق.

وأوضح شبيه أكرم توفيق خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أنه من محبي ومشجعي النادي الأهلي.

وكان أكرم توفيق، قد رحل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى صفوف الشمال القطري، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع المارد الأحمر.

وشارك توفيق خلال الموسم الحالي، رفقة فريق الشمال القطري في 6 مباريات، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

