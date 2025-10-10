قرار عاجل من النادي الأهلي تجاه عماد النحاس

"ضربة في مقتل".. انتقاد قوي من رئيس قناة الأهلي الأسبق لصناع المحتوى المنتمين

حسم النادي الأهلي مصير المدير الفني المؤقت لفريقه الأول لكرة القدم عماد النحاس بعد التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ياس سوروب.

ونشرت حسابات النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة تصميمًا لصورة عماد النحاس، مُذيلة إياه بتعليق:"رجال الأهلي دائمًا في الموعد.. شكرًا عماد النحاس".

إحصائيات عماد النحاس مع الأهلي

النحاس قاد فريق الأهلي بصورة مؤقتة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو ، إذ فاز بـ 4 مباريات وتعادل في واحدة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم أول أمس الأربعاء التعاقد مع المدرب الدنماركي صاحب الـ 55 بعقد لمدة عامين ونصف العام.

وعقد الأهلي بمقره في الجزيرة في وقت سابق من اليوم مؤتمرًا صحفياً لتقديم مدربه الدنماركي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

