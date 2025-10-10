مسؤول بالزمالك يُجيب .. هل وصل النادي لمرحلة الإفلاس؟

"ضربة في مقتل".. انتقاد قوي من رئيس قناة الأهلي الأسبق لصناع المحتوى المنتمين

قال حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك، إن القلعة البيضاء في كارثة بالفترة الجارية وليست أزمة، كما لم يستبعد إعلان إفلاس النادي.

وردّ المندوه على سؤال: هل يصل الزمالك لمرحلة الإفلاس؟ خلال مداخلة بفضائية أم بي سي مساء يوم أمس الخميس بقوله:"لا نتمنى الوصول إلى هذه المرحلة، ولكن الواقع صعب، ودرع النادي هو جمهوره، وأؤكد أننا في كارثة وليست أزمة".

وأشار أمين صندوق الزمالك، إلى أن عدم استعادة النادي للأرض المخصصة له بمنطقة السادس من أكتوبر لبناء فرع جديد له يهدد مستقبل النادي ويضعه أمام خطر شديد.

واستنكر المندوه من يتحدث عن عدم تبرع أعضاء مجلس إدارة النادي بالمال، بقوله:"الناس بتسأل هو مجلس الإدارة ليه مبيدفعش ويساعد النادي، أؤكد أن الجميع ساعد من أعضاء ومحبين للنادي".

وأتم مسؤول الزمالك تصريحاته بقوله:"سأظهر في وقت آخر للإعلان عن كشف حساب لما تم دفعه، ولكن من غير المنطقي أن يعتمد النادي على التبرعات".

