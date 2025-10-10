هل اتخذ مجلس حسين لبيب قرارًا بالاستقالة ؟.. رد رسمي من نادي الزمالك

"ضربة في مقتل".. انتقاد قوي من رئيس قناة الأهلي الأسبق لصناع المحتوى المنتمين

تحدث حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك، عن موقف مجلس إدارة النادي حسين لبيب من تقديم استقالة من مناصبهم خلال الفترة المقبلة.

وقال المندوه خلال تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء يوم أمس الخميس:"إذا استمرت الأمور بدون حل، بالتأكيد سنجلس وسنقيم الوضع، وإذا لم نستطع القيام بشيء ممكن أن نفكر في الاستقالة".

وأتم أمين صندوق نادي الزمالك تصريحاته في هذا السياق بقوله: "لكن لسه عندنا أمل".

وكان حسين لبيب قد فاز في أكتوبر 2023 برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك بالدورة الانتخابية الجارية.

ويضم مجلس حسين لبيب كل من هشام نصر (نائب الرئيس)، حسام المندوه (أمين صندوق)، بجانب عضوية: أحمد سليمان، هاني برزي، حسين السيد، عمرو أدهم، محمد طارق، هاني شكري، نيرة الأحمر، أحمد خالد حسانين، رامي نصوحي.

