مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

جميع المباريات

إعلان

أساطير الكرة المصرية في زيارة خاصة لحسن شحاتة بالمستشفى (صورة)

كتب : محمد القرش

10:09 ص 10/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة (2)
  • عرض 5 صورة
    وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة (3)
  • عرض 5 صورة
    الخطيب في زيارة حسن شحاتة __2
  • عرض 5 صورة
    الخطيب في زيارة حسن شحاتة .__1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص العديد من أساطير كرة القدم المصرية، على زيارة حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر، في المستشفى.

وشهد أمس الخميس، زيارة خاصة من مجدي عبد الغني فاروق جعفر أساطير الكرة المصرية، لحسن شحاتة في إحدى المستشفيات.

وكان تعرض حسن شحاتة لوعكة صحية مفاجئة وآلام شديدة في المعدة نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وأوضح أحمد شوبير تفاصيل الوعكة الصحية للمدرب الأسبق لمنتخب مصر، حيث قال: "حسن شحاته عانى من ارتفاع حاد في نسبة الصفرة وآلام شديدة في المعدة".

واختتم: "الأطباء اكتشفوا دخول الصفرة إلى المرارة، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي بشكل سريع لتركيب دعامة".

اقرأ أيضًا:

كيف دعم الأهلي منتخب مصر في مباراة التأهل لكأس العالم؟

"ربع النهائي بأكثر من 42 ألف".. ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسن شحاتة مرض حسن شحاتة مجدي عبد الغني فاروق جعفر منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)