أساطير الكرة المصرية في زيارة خاصة لحسن شحاتة بالمستشفى (صورة)

حرص العديد من أساطير كرة القدم المصرية، على زيارة حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر، في المستشفى.

وشهد أمس الخميس، زيارة خاصة من مجدي عبد الغني فاروق جعفر أساطير الكرة المصرية، لحسن شحاتة في إحدى المستشفيات.

وكان تعرض حسن شحاتة لوعكة صحية مفاجئة وآلام شديدة في المعدة نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وأوضح أحمد شوبير تفاصيل الوعكة الصحية للمدرب الأسبق لمنتخب مصر، حيث قال: "حسن شحاته عانى من ارتفاع حاد في نسبة الصفرة وآلام شديدة في المعدة".

واختتم: "الأطباء اكتشفوا دخول الصفرة إلى المرارة، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي بشكل سريع لتركيب دعامة".

