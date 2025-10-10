مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

0 1
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

0 0
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

0 2
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زيمبابوي

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

رواندا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

هل أخطره بالرحيل.. ماذا حدث بين حسين لبيب وفيريرا في حضور جون إدوارد بجلسة تخطت الساعتين؟


كتب ـ محمد خيري

08:30 ص 10/10/2025
عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة عاصفة مع البلجيكي يانيك فيريرا، للحديث عن أسباب تراجع النتائج في الفترة الماضية، وتحديد مصيره مع الفريق.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الفريق أكد أنه بعد جلسة ثلاثية بين حسين لبيب وجون إدوارد وفيريرا، تم تجديد الثقة في البلجيكي فيريرا ولم يتم الحديث معه كما تردد بالساعات الماضية عن الرحيل.

ونوه المصدر أنه تم استعراض خلال الجلسة التي تخطت الساعتين أحوال الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج في المباريات الأخيرة.

وأوضح المصدر، أن الجلسة شهدت التعرف من جانب رئيس النادي، على ترتيبات الفريق قبل بدء مشواره بالكأس الكونفدرالية هذا الموسم .

وأكمل المصدر، أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد جلسة أخرى من جانب حسين لبيب مع فيريرا في الأسبوع المقبل.

واختتم المصدر: "الجلسة المقبلة لبحث احتياجات الفريق للفترة المقبلة والعمل على استعادة الانتصارات وتحقيق النتائج وتقديم الأداء الذي يلبي طموحات جماهير الزمالك".

الزمالك فيريرا تفاصيل اجتماع لبيب وفيريرا حسين لبيب جون إدوارد

