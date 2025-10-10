ماذا قال ثورب المدرب الجديد للأهلي في المؤتمر الصحفي؟

عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة عاصفة مع البلجيكي يانيك فيريرا، للحديث عن أسباب تراجع النتائج في الفترة الماضية، وتحديد مصيره مع الفريق.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الفريق أكد أنه بعد جلسة ثلاثية بين حسين لبيب وجون إدوارد وفيريرا، تم تجديد الثقة في البلجيكي فيريرا ولم يتم الحديث معه كما تردد بالساعات الماضية عن الرحيل.

ونوه المصدر أنه تم استعراض خلال الجلسة التي تخطت الساعتين أحوال الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج في المباريات الأخيرة.

وأوضح المصدر، أن الجلسة شهدت التعرف من جانب رئيس النادي، على ترتيبات الفريق قبل بدء مشواره بالكأس الكونفدرالية هذا الموسم .

وأكمل المصدر، أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد جلسة أخرى من جانب حسين لبيب مع فيريرا في الأسبوع المقبل.

واختتم المصدر: "الجلسة المقبلة لبحث احتياجات الفريق للفترة المقبلة والعمل على استعادة الانتصارات وتحقيق النتائج وتقديم الأداء الذي يلبي طموحات جماهير الزمالك".

