"لم تذع".. 14 صورة ترصد خسارة منتخب مصر الثاني وديًا أمام المغرب

خاض منتخب مصر الثاني تحت قيادة مدربه حلمي طولان، مباراة ودية قوية مساء الخميس، أمام نظيره منتخب المغرب استعدادًا لبطولة كأس العرب.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني والمغرب

لم يتمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في لقاء المغرب، حيث خسر بثنائية نظيفة في أولى تجاربه الودية.

ورفض المنتخب المغربي إذاعة المباراة بناءًا على طلب مدربه طارق السكتيوي، الذي فضل فرض السرية على المباراة الودية، كما رفض دخول الصحفيين والجمهور.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني القادمة أمام البحرين

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية ثانية أمام نظيره البحريني خلال معسكره المقام حاليًا في دولة المغرب يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري.