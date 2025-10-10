مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

جميع المباريات

إعلان

"لم تذع".. 14 صورة ترصد خسارة منتخب مصر الثاني وديًا أمام المغرب

كتب : مصراوي

12:18 ص 10/10/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 14 صورة
    مباراة مصر والمغرب
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 14 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خاض منتخب مصر الثاني تحت قيادة مدربه حلمي طولان، مباراة ودية قوية مساء الخميس، أمام نظيره منتخب المغرب استعدادًا لبطولة كأس العرب.

نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني والمغرب

لم يتمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في لقاء المغرب، حيث خسر بثنائية نظيفة في أولى تجاربه الودية.

ورفض المنتخب المغربي إذاعة المباراة بناءًا على طلب مدربه طارق السكتيوي، الذي فضل فرض السرية على المباراة الودية، كما رفض دخول الصحفيين والجمهور.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني القادمة أمام البحرين

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية ثانية أمام نظيره البحريني خلال معسكره المقام حاليًا في دولة المغرب يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني منتخب مصر الثاني والمغرب مصر والمغرب كأس العرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)