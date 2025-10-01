مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة حسين الشحات بعد مباراة القمة

تعرض حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة بعد مباراة القمة الأخيرة ضد الزمالك، والتي أقيمت الاثنين الماضي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا هامًا على الزمالك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حسين الشحات يعاني من إصابة في الكتف تعرض لها بعد مباراة الزمالك في القمة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إصابة حسين الشحات بعد مباراة الزمالك عبارة عن كدمة من الدرجة الثانية في الكتف دون وجود أي كسور".

وأضاف المصدر: "الشحات سيعود للتدريبات الجماعية وفقًا لمدى تعافيه من الآلام".

يذكر أن الشحات سجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 71، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء سجلها محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 78.