كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 2
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

0 2
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

0 0
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

بيراميدز يكشف طبيعة إصابة محمود زلاكة أمام الجيش الرواندي

كتب : نهي خورشيد

06:20 م 01/10/2025
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمود زلاكة يؤدي مناسك العمرة (1)
  • عرض 4 صورة
    زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا
  • عرض 4 صورة
    زلاكة

كتب - نهى خورشيد

أعلن الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمود زلاكة خلال مواجهة الفريق أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المنيري أن زلاكة اضطر لمغادرة أرض الملعب في الشوط الأول متأثراً بإصابة في العضلة الضامة، ليحل عبد الرحمن مجدي بدلاً منه.

وأكد أن اللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات دقيقة فور عودة البعثة إلى القاهرة، من أجل تحديد حجم الإصابة وفرص لحاقه بمباراة الإياب المرتقبة

وكان بيراميدز عاد من كيجالي بانتصار ثمين خارج الديار، بعد الفوز بهدفين دون رد أحرزهما فيستون ماييلي، في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة، ليتقدم خطوة نحو التأهل قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 5 أكتوبر على استاد الدفاع الجوي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود زلاكة الجيش الرواندي مصطفى المنيري دوري أبطال أفريقيا إصابة زلاكة





