مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 2
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

0 2
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

حدث تاريخي.. استدعاء لاعب الأهلي للمشاركة في تصفيات أوروبا لمونديال 2026

كتب : محمد خيري

04:10 م 01/10/2025
أعلن منتخب سلوفينيا عن قائمته لمعسكر شهر أكتوبر الحالي، التي شهدت استدعاء نيتس جراديشار لاعب الأهلي، للمشاركة في مباراتين (كوسوفو- سويسرا) ضمن تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026.

وغاب جراديشار عن النادي الأهلي، في المباراة الماضية أمام الزمالك بسبب تعرضه للإصابة في مواجهة حرس الحدود التي أحرز فيها هدف.

ويعد استدعاء جراديشار للمشاركة مع سلوفينيا حالة نادرة بالاعتماد على لاعب من الدوري المصري للمشاركة في التصفيات الأوروبية للمونديال.

وشارك جراديشار في 7 مباريات مع الأهلي هذا الموسم بالدوري المصري، سجل خلالها هدفين.

جدير بالذكر أن المنتخب السلوفيني يتذيل ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026، برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جراديشار الأهلي منتخب سلوفينيا أمم أوروبا تصفيات كأس العالم 2026

