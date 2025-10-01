بعد تراجعه عن قراره.. ملامح قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي المقبلة

أعلن منتخب سلوفينيا عن قائمته لمعسكر شهر أكتوبر الحالي، التي شهدت استدعاء نيتس جراديشار لاعب الأهلي، للمشاركة في مباراتين (كوسوفو- سويسرا) ضمن تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026.

وغاب جراديشار عن النادي الأهلي، في المباراة الماضية أمام الزمالك بسبب تعرضه للإصابة في مواجهة حرس الحدود التي أحرز فيها هدف.

ويعد استدعاء جراديشار للمشاركة مع سلوفينيا حالة نادرة بالاعتماد على لاعب من الدوري المصري للمشاركة في التصفيات الأوروبية للمونديال.

وشارك جراديشار في 7 مباريات مع الأهلي هذا الموسم بالدوري المصري، سجل خلالها هدفين.

جدير بالذكر أن المنتخب السلوفيني يتذيل ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026، برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراتين.