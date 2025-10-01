مباريات الأمس
"بيان خلال ساعات".. الغندور يكشف تطور مفاجئ حول ترشح محمود الخطيب

كتب : محمد خيري

12:12 م 01/10/2025

محمود الخطيب

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات جديدة، حول موقف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من الترشح لانتخابات القلعة الحمراء على منصب الرئاسة خلال الساعات المقبلة.

وكتب خالد الغندور منشور على صفحته الرسمية "فيسبوك": "‏‏‏‏‏‏يوم الخميس القادم سيتقدم كابتن محمود الخطيب بأوراقه للترشح للإنتخابات هو وقائمته، وقبلها هيكون هناك بيان يعلن فيه سبب تراجعه عن موقفه السابق".

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف أن محمود الخطيب ما زال يفاضل بين عدد من الأسماء المرشحة للانضمام إلى قائمته خلال الساعات المقبلة، خاصة في مقاعد تحت السن، بالإضافة إلى مقعدين على فئة فوق السن، وهي مناصب تشهد تنافسًا كبيرًا نظرًا لأهمية الدور الذي يلعبه الأعضاء في مجلس الإدارة القادم.

بينما تم الاستقرار على تواجد ياسين منصور في منصب نائب الرئيس ليمنح القائمة زخمًا إضافيًا، في ظل خبراته الإدارية والاقتصادية، إلى جانب مكانته داخل الوسط الرياضي وارتباطه الوثيق بالنادي الأهلي، وهو ما قد يساهم في تعزيز فرص القائمة في الانتخابات.

