الزمالك لم يستغل تقدمه.. نجم الأهلي السابق يعلق على لقاء القمة

لا بديل عن الفوز.. فرصتان لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم

علق هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، على هزيمة الزمالك من الأحمر، في قمة الدوري المصري، مشيرا إلى أنه تعجب من غياب الجزيري عن اللقاء.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "الزمالك لم يتمكن من استغلال تقدمه في بداية المباراة، بل ساعد الأهلي على العودة للمواجهة وتحسين موقفه في جدول الدوري".

وأضاف: "الزمالك بدأ اللقاء بشكل جيد خلال أول عشر دقائق فقط، لكنه لم يحافظ على نفس الأداء والروح، وهو ما أعطى الأهلي فرصة للعودة، والثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية فقدا التركيز في بداية اللقاء قبل أن يستعيد الأهلي زمام الأمور".

واختتم: "سيف الدين الجزيري أحد اللاعبين الذين يجيدون اللعب في مباريات القمة، لماذا لم يلعب اللقاء؟، لكنني أرى أن عماد النحاس المدير الفني للأهلي يعلم تماماً أن استمراره لن يطول حتى بعد الفوز على الزمالك، وهو أمر متفق عليه مع إدارة النادي مسبقا".

اقرأ أيضًا:

"عاري وبيرقص".. شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك (فيديو)

ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من جالطة سراي؟