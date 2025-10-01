"عمرنا ما عملنا كده".. هشام يكن ينتقد احتفال حسين الشحات أمام الزمالك

كتبت - هند عواد:

علق هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على لقطة احتفال حسين الشحات، لاعب الأهلي، أمام خوان بيزيرا، لاعب الأبيض، في لقاء القمة الذي أُقيم أمس وانتهى بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "أي تصرف يقوم به اللاعب، سيحدث معه، سواء تنمّر أو إهانة، ليس طول الوقت مكسب فقط، ولما كنا بنكسب الأهلي عمرنا ما جرينا واحتفلنا كده".

وأضاف: "كما أن الشحات كان جالسًا على مقاعد البدلاء من أول الموسم، ولولا هذا اللقاء، وأرى أنه سيلعب أساسيًا الفترة المقبلة بسبب هدف لقاء القمة، إذا استمر على هذا المستوى".

