"عمرنا ما عملنا كده".. هشام يكن ينتقد احتفال حسين الشحات أمام الزمالك

كتب : هند عواد

12:20 ص 01/10/2025

هشام يكن

كتبت - هند عواد:

علق هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على لقطة احتفال حسين الشحات، لاعب الأهلي، أمام خوان بيزيرا، لاعب الأبيض، في لقاء القمة الذي أُقيم أمس وانتهى بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "أي تصرف يقوم به اللاعب، سيحدث معه، سواء تنمّر أو إهانة، ليس طول الوقت مكسب فقط، ولما كنا بنكسب الأهلي عمرنا ما جرينا واحتفلنا كده".

وأضاف: "كما أن الشحات كان جالسًا على مقاعد البدلاء من أول الموسم، ولولا هذا اللقاء، وأرى أنه سيلعب أساسيًا الفترة المقبلة بسبب هدف لقاء القمة، إذا استمر على هذا المستوى".

هشام يكن الزمالك حسين الشحات الأهلي خوان بيزيرا

