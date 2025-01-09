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وسام أبو علي: أشعر بالراحة في وجود حسين الشحات وطاهر.. ونسعى لحصد البطولات المختلفة

02:09 ص الخميس 09 يناير 2025

وسام أبو علي

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كتب - يوسف محمد:

أكد وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه لا يركز على ترتيب الفريق في مختلف البطولات في الوقت الحالي ولكن الأهم بالنسبة له، هو تحقيق البطولات في النهاية.

وقال أبو علي في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "لا أفكر حاليًا في الفوز أو أننا أول الدوري أو أول الترتيب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأهم هو حصد البطولات في النهاية وأن نكون الأول في كل شئ بالنهاية".

وأضاف: "الفترة المقبلة ستكون أفضل، وأي فريق كبير تأتي له فترة ويتعرض لهبوط في المستوى ولكن دائمًا نرى عندما يعود الفريق الكبير ويقف من جديد".

واختتم أبو علي تصريحاته: "أشعر بالراحة عندما يلعب بجواري الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات".

ويذكر أن وسام أبو علي انضم إلى النادي الأهلي في يناير 2024، قادمًا من فريق سيريس السويدي.

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وسام أبو علي الأهلي دوري أبطال أفريقيا طاهر محمد طاهر حسين الشحات
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