مصدر يكشف موقف الأهلي النهائي من انتقال أليو ديانج لفالنسيا الإسباني

كتب - يوسف محمد:

11:10 م 21/01/2026
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل مفاوضات فالنسيا الإسباني مع نجم وسط الفريق أليو ديانج، للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ياس توروب مدرب الأهلي متمسك باستمرار اللاعب مع الفريق حتى نهاية عقده، ثم يرحل عن الفريق في صفقة انتقال حر".

وأضاف: "الأهلي أبلغ ديانج برفض العرض المقدم له من فالنسيا الإسباني، لضعف القيمة المالية، لكن اللاعب يضغط على إدارة النادي للموافقة على العرض".

وينتهي عقد أليو ديانج مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، 2025-2026، مما يعني أن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، الرحيل مجانا بنهاية الموسم.

وظهر صاحب الـ28 عاما مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 18 مباراة بمختلف البطولات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

