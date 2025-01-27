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استبعاد اضطراري لـ شيكابالا قبل دقائق من مواجهة الجونة

03:27 م الإثنين 27 يناير 2025
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    شيكابالا
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    احتفال شيكابالا وحسام أشرف
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    احتفال حسام أشرف مع شيكابالا
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    ابتسامة شيكابالا (2)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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    حسام أشرف يحتفل مع شيكابالا (2)
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    شيكابالا يصل إلى ليبيا
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كتب- محمد خيري:

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، استبعاد محمود شيكابالا، من مواجهة الجونة المقرر لها اليوم.

ويلتقي الزمالك أمام الجونة، بعد قليل، وتحديدا في الراعبة عصرا، مع الجونة، على استاد القاهرة الدوري، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم موقع مصراوي، أن محمود شيكابالا، تم استبعاده من مواجهة اليوم في اللحظات الأخيرة، لعدم قدرته على التواجد لإصابته بنزلة برد.

تشكيل الزمالك في مواجهة الجونة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي- ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد عاطف ومحمد السيد وكونراد ميشالاك و سيف الجزيري وحسام أشرف.

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