استبعاد اضطراري لـ شيكابالا قبل دقائق من مواجهة الجونة

كتب- محمد خيري:

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، استبعاد محمود شيكابالا، من مواجهة الجونة المقرر لها اليوم.

ويلتقي الزمالك أمام الجونة، بعد قليل، وتحديدا في الراعبة عصرا، مع الجونة، على استاد القاهرة الدوري، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم موقع مصراوي، أن محمود شيكابالا، تم استبعاده من مواجهة اليوم في اللحظات الأخيرة، لعدم قدرته على التواجد لإصابته بنزلة برد.

تشكيل الزمالك في مواجهة الجونة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي- ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد عاطف ومحمد السيد وكونراد ميشالاك و سيف الجزيري وحسام أشرف.

اقرأ أيضا:

مأساة التوانسة.. هل يواجه مدافع الزمالك مصير معلول مع الأهلي؟