10 صور رومانسية بين كريم الدبيس وخطيبته

"بعد الهزيمة من أورلاندو".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

كتب - يوسف محمد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رومانسي يجمع بين نجم النادي الأهلي كريم الدبيس وخطيبته.

وظهر الدبيس الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة خطيبته بشكل رومنسي ومميز.

وعلقت الجماهير على الفيديو المنتشر، حيث كتب أحد الجماهير: "ألف مبروك يا نجم"، وكتب آخر: "ربنا يخليكو لبعض".

وكتب أحد الجماهير: "حبيبي ربنا يتمملك على خير ويكتبلك السعادة".

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