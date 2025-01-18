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10 صور رومانسية بين كريم الدبيس وخطيبته

08:35 م السبت 18 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الدبيس مع خطيبته
  • عرض 10 صورة
    الدبيس وخطيبته
  • عرض 10 صورة
    الدبيس مع خطيبته
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس مع خطيبته
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس رفقة خطيبته
  • عرض 10 صورة
    الدبيس رفقة خطيبته
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس مع خطيبته
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس وخطيبته
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كتب - يوسف محمد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رومانسي يجمع بين نجم النادي الأهلي كريم الدبيس وخطيبته.

وظهر الدبيس الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفقة خطيبته بشكل رومنسي ومميز.

وعلقت الجماهير على الفيديو المنتشر، حيث كتب أحد الجماهير: "ألف مبروك يا نجم"، وكتب آخر: "ربنا يخليكو لبعض".

وكتب أحد الجماهير: "حبيبي ربنا يتمملك على خير ويكتبلك السعادة".

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كريم الدبيس خطيبة كريم الدبيس الأهلي
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