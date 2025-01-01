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كتب - محمد عبد الهادي:

دخل اللاعب البرازيلي ايفرتون دا سليفا، دائرة اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق قبل مونديال الأندية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن البرازيلي ايفرتون دا سيلفا:

- ايفرتون دا سليفا، يبلغ من العمر 28 عامًا حيث ولد فى 28 ديسمبر 1996، في مدينة مكابا البرازيلية.

- لعب إيفرتون في بداية مسيرته في نادي ساو برناردو في البرازيلي، قبل أن ينتقل لأوروبا.

- خاض أول تجربة في أوروبا عام 2016 من خلال نادي زلاتيه مورافتسه في سلوفاكيا.

- خاض عدة تجارب، حيث لعب من 2016 وحتي 2024 في عدة أندية أبرزها سلافيا براج وملادا بوليسلاف وباردوبيتسه وفيون زلات مورافس.

- يلعب حاليًا فى صفوف نادي بانيك التشيكي بمركز المهاجم الصريح، و مركز الجناح المهاجم.

- انضم ايفرتون لصفوف نادي بانيك فى بداية يوليو عام 2024، ويرتبط بعقد مع النادي حتى صيف عام 2027.

- تبلغ قيمته السوقية بحسب موقع ترانسفير ماركت 3 مليون دولار.

- شارك إيفرتون داسيلفا مع فريقه بانيك التشيكي في 22 مباراة حتى الأن، سجل 13 هدفًا وصنع 6.

- إجمالا لعب دا سيلفا مع بانيك 56 مباراة سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 12 .

- خلال مسيرته الكروية خاض دا سيلفا 240 مباراة، تمكن من تسجيل 67 هدفًا، وساهم في صناعة 22 هدفًا.