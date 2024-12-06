"بنسبة 90%".. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة بشأن عودة تريزيجيه إلى الأهلي

أول تعليق من خالد مرتجي بعد مشاركته في قرعة كأس العالم للأندية 2025

كتب - يوسف محمد:

كشف سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بالفريق، عن إمكانية انضمام محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق والريان القطري الحالي، إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية 2025.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "لدي شعور بنسبة تتخطى الـ 90%، بإن تريزيجيه سيكون متواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025".

ويشارك النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم لأندية 2025، المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

وأجريت قرعة كأس العالم للأندية 2025 أمس الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كلا من: "بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي".

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد لوك، يوم 15 يونيو 2025،

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