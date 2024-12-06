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"بنسبة 90%".. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة بشأن عودة تريزيجيه إلى الأهلي

06:10 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    سيد عبد الحفيظ
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    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي
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    سيد عبد الحفيظ
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    سيد عبد الحفيظ وإمام عاشور
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    سيد عبد الحفيظ في عزاء صلاح حسني (3)
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    سيد عبد الحفيظ
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    سيد عبد الحفيظ يتعادل بعد هدف أديلتون باريرا في الأهلي
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    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي السابق
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    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي
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    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي
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    سيد عبد الحفيظ
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    محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر
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    محمود حسن تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه
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    تريزيجيه
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    تريزيجية
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    تريزيجيه
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    تريزيجيه وإبراهيم حسن
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    تريزيجيه في إحماءات منتخب مصر
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    تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه
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    تريزيجيه
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كتب - يوسف محمد:

كشف سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بالفريق، عن إمكانية انضمام محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق والريان القطري الحالي، إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية 2025.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "لدي شعور بنسبة تتخطى الـ 90%، بإن تريزيجيه سيكون متواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025".

ويشارك النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم لأندية 2025، المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

وأجريت قرعة كأس العالم للأندية 2025 أمس الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كلا من: "بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي".

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد لوك، يوم 15 يونيو 2025،

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النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ محمود تريزيجيه كأس العالم للأندية 2025 صفقات الأهلي
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