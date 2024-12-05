ودية وطائرة خاصة.. كيف يستعد الزمالك لرحلة نيجيريا؟

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة إنيمبا النيجيري، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري، يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي بنيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

كيف يستعد الزمالك لمواجهة إنيمبا؟

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، خوض مباراة ودية أمس الأربعاء، قبل رحلة نيجيريا لمواجهة إنيمبا، لتجهيز جميع اللاعبين.

وحقق الفريق الأبيض الفوز على الرجاء المطروحي، بثلاثة أهداف دون رد، أحرزهما، حسام أشرف وزياد كمال وسيف الجزيري، وشهدت المباراة مشاركة محمد شحاتة بعد عودته للإصابة وأصبح جاهز تماما.

وفي المقابل، قرر مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، إسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا، إلى أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق، وعلى أن تتوجه البعثة بطائرة خاصة، لتوفير مشقة السفر.

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