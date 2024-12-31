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حصاد 2024.. تفاصيل اعتناق لاعبين من الدوري المصري الممتاز الإسلام (صور)

10:22 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    ترافيس موتيابا ينضم إلى بوردو الفرنسي
  • عرض 17 صورة
    ترافيس موتيابا
  • عرض 17 صورة
    ترافيس موتيابا
  • عرض 17 صورة
    ترافيس موتيابا ينضم إلى بوردو الفرنسي
  • عرض 17 صورة
    ترافيس موتيابا
  • عرض 17 صورة
    ترافيس موتيابا رقم 40
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    الأوغندي ترافيس موتيابا
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    الأوغندي ترافيس موتيابا
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    ترافيس موتيابا لاعب الزمالك الجديد
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    المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي
  • عرض 17 صورة
    فيستون كالالا ماييلي
  • عرض 17 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 17 صورة
    فيستون ماييلي يتسلم جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون
  • عرض 17 صورة
    فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز
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    فيستون ماييلي لاعب بيراميدز
  • عرض 17 صورة
    فيستون ماييلي لاعب بيراميدز
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كتبت - نهى خورشيد:

شهد عام 2024، اعتناق لاعبان من نجوم الدوري المصري الممتاز الديانة الإسلامية، بعد ظهورهم في المسابقة المحلية.

وكانت البداية مع النجم الأوغندي ترافيس موتيابا، والذي أعلن اعتناق الإسلام في شهر يوليو الماضي، وتغيير اسمه إلى جمال موتيابا.

في تصريحات سابقة لمصراوي أشار إلى أن زميله أشرف روقا لعب دورًا رئيسيًا في تعريفه بالإسلام وتشجيعه على هذه الخطوة.

وعلى الجانب الآخر أكد مصدر مقرب من النجم الكونغولي فيستون ماييلي، أن اللاعب اعتنق الإسلام منذ 5 أو 6 أشهر، مضيفًا أنه التزم بأداء الفروض الإسلامية وحرص على صيام شهر رمضان الماضي مع زملائه المسلمين".

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لاعبين من الدوري المصري اعتنقوا الإسلام الدوري المصري ترافيس موتيابا فيستون مايلي
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