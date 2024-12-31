حسام عبدالمجيد.. 15 صورة توثق رحلتة من الناشئين إلى النجومية في الزمالك

كتبت - نهى خورشيد:

شهد عام 2024، اعتناق لاعبان من نجوم الدوري المصري الممتاز الديانة الإسلامية، بعد ظهورهم في المسابقة المحلية.

وكانت البداية مع النجم الأوغندي ترافيس موتيابا، والذي أعلن اعتناق الإسلام في شهر يوليو الماضي، وتغيير اسمه إلى جمال موتيابا.

في تصريحات سابقة لمصراوي أشار إلى أن زميله أشرف روقا لعب دورًا رئيسيًا في تعريفه بالإسلام وتشجيعه على هذه الخطوة.

وعلى الجانب الآخر أكد مصدر مقرب من النجم الكونغولي فيستون ماييلي، أن اللاعب اعتنق الإسلام منذ 5 أو 6 أشهر، مضيفًا أنه التزم بأداء الفروض الإسلامية وحرص على صيام شهر رمضان الماضي مع زملائه المسلمين".

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