الزمالك يقترب من تجديد عقد لاعبه

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبا من تجديد تعاقد لاعبه الشاب، محمد السيد.

وقال الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامجه "ستاد المحور": "محمد السيد يقترب من تجديد تعاقده مع الزمالك، لمدة موسمين ونصف، بعدما شهدت المفاوضات مع مسئولي الزمالك، انفراجة فى ملف الاتفاق على التفاصيل المالية ومنحة التعاقد الخاصة باللاعب".

وأضاف: "محمد السيد رحب بالتجديد للزمالك،خاصة أن عقده ينتهى مع النادى بنهاية الموسم، يتبقى بعض الرتوش النهائية الخاصة بتجديد التعاقد للإعلان بعد ذلك بشكل رسمي".