مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

الزمالك يقترب من تجديد عقد لاعبه

كتب : هند عواد

12:12 ص 21/01/2026

الزمالك

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبا من تجديد تعاقد لاعبه الشاب، محمد السيد.

وقال الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامجه "ستاد المحور": "محمد السيد يقترب من تجديد تعاقده مع الزمالك، لمدة موسمين ونصف، بعدما شهدت المفاوضات مع مسئولي الزمالك، انفراجة فى ملف الاتفاق على التفاصيل المالية ومنحة التعاقد الخاصة باللاعب".

وأضاف: "محمد السيد رحب بالتجديد للزمالك،خاصة أن عقده ينتهى مع النادى بنهاية الموسم، يتبقى بعض الرتوش النهائية الخاصة بتجديد التعاقد للإعلان بعد ذلك بشكل رسمي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد السيد خالد الغندور

