"بعد ناصر ماهر".. لاعب جديد في الزمالك يقترب من الرحيل عن الفريق

يقترب سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك من الرحيل عن الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي: "النادي يدرس إعارة سيف فاروق جعفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل قلة مشاركته في المباريات مع المباريات الفترة الماضية".

وأضاف: "الزمالك سيترك للاعب حرية الاختيار في الوجهة المقبلة والنادي الذي سيختار الانتقال إليه في الفترة المقبلة".

ولم يظهر جعفر مع الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي بشكل كبير، حيث شارك في 12 مباراة فقط معظمهم جاء كبديل، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ويذكر أن عقد سيف فاروق جعفر ينهي مع نادي الزمالك، حتى يوم 30 يونيو من عام 2028.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم، أن ناصر ماهر لاعب الفارس الأبيض أنهى اتفاقه مع فريق بيراميدز للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

