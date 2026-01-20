مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

1 2
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

2 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 0
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"بعد ناصر ماهر".. لاعب جديد في الزمالك يقترب من الرحيل عن الفريق

كتب -مراسل مصراوي:

10:41 م 20/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    سيف فاروق جعفر بقميص الزمالك
  • عرض 16 صورة
    سيف فاروف جعفر لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    سيف فاروف جعفر لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 16 صورة
    سيف فاروق جعفر رقم 21
  • عرض 16 صورة
    ناصر ماهر (5)
  • عرض 16 صورة
    ناصر ماهر (4)
  • عرض 16 صورة
    ناصر ماهر (6)
  • عرض 16 صورة
    ناصر ماهر (3)
  • عرض 16 صورة
    ناصر ماهر (7)
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 16 صورة
    نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقترب سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك من الرحيل عن الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي: "النادي يدرس إعارة سيف فاروق جعفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل قلة مشاركته في المباريات مع المباريات الفترة الماضية".

وأضاف: "الزمالك سيترك للاعب حرية الاختيار في الوجهة المقبلة والنادي الذي سيختار الانتقال إليه في الفترة المقبلة".

ولم يظهر جعفر مع الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي بشكل كبير، حيث شارك في 12 مباراة فقط معظمهم جاء كبديل، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ويذكر أن عقد سيف فاروق جعفر ينهي مع نادي الزمالك، حتى يوم 30 يونيو من عام 2028.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم، أن ناصر ماهر لاعب الفارس الأبيض أنهى اتفاقه مع فريق بيراميدز للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أقرأ أيضًا:

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

الأهلي يخاطب كولومبوس كرو الأمريكي بخصوص وسام أبو علي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك ناصر ماهر سيف فاروق جعفر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
أخبار المحافظات

زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
ترامب يقاطع "طوارئ جرينلاند" في فرنسا.. ويبرر: ماكرون لن يبقى في السلطة
شئون عربية و دولية

ترامب يقاطع "طوارئ جرينلاند" في فرنسا.. ويبرر: ماكرون لن يبقى في السلطة
"تم إقصائي من لقاء هيلاري كلينتون".. سامح شكري يكشف كواليس عمله سفيرًا
أخبار مصر

"تم إقصائي من لقاء هيلاري كلينتون".. سامح شكري يكشف كواليس عمله سفيرًا
بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
شئون عربية و دولية

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج