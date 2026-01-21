مصدر يكشف تفاصيل انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز

أحمد سليمان يستنكر انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز: "لا تعليق"

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز تفاصيل التعاقد مع لاعب وسط الزمالك ناصر ماهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعاقدنا مع ناصر ماهر مقابل دفع مبلغ 40 مليون جنيه، بجانب التنازل عن 15 مليون من قيمة انتقال الثنائي عمر جابر ونبيل دونجا إلى الزمالك في وقت سابق".

وأضاف: "ناصر ماهر تنازل عن كامل مستحقاته داخل نادي الزمالك، من أجل إتمام انتقاله إلى الفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "ناصر ماهر يكون متواجد مع الفريق في مباراة دوري أبطال أفريقيا المقبلة، أمام نهضة بركان المغربي يوم 24 يناير الجاري".

وشارك ناصر ماهر رفقة نادي الزمالك خلال الموسم الحالي، في 18 مباراة بمختلف البطولات تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

