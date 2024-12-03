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لتجهيز البدلاء.. الزمالك يواجه رجاء مطروح وديا

07:10 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    الزمالك والمحلة
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    الزمالك والمحلة
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    الزمالك والمحلة 1
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    مباراة سابقة بين الزمالك والمحلة
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    الزمالك وغزل المحلة
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    الزمالك
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    غزل المحلة والزمالك أرشيفية
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    الزمالك
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (2)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (7)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (1)
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    وصول نادي الزمالك إلى طنطا استعدادًا لمباراة المحلة (5)
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كتبت-هند عواد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة ودية ضد فريق الرجاء المطروحي، في الحادية عشر صباح غدا الأربعاء، على ملعب النادي.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز لتجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة غزل المحلة الأخيرة، عن طريق خوض اللقاء الودي، تمهيدا لمباراة إنيمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك إنيمبا النيجيري، في السادسة مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر الحالي، على ستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الزمالك نادي الزمالك الرجاء المطروحي
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