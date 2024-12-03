"تدخل جوميز لعدم رحيله وجدد لـ 5 مواسم".. من هو أحمد رفاعي لاعب الزمالك؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

في نهاية شهر سبتمبر الماضي أعلن النادي الأهلي تعيين محمد رمضان كمدير رياضي باختصاصات مدير كرة بحيث يكون مشرفًا أيضًا على إدارة الكشافين والتعاقدات للتعاون مع الجهاز الفني وتوفير احتياجاته.

ولكن رغم قصر مدة عمل محمد رمضان بالنادي الأهلي حتى الآن إلا أنها شهدت أحداث كثيرة من ضمنها تغريم ثلاثة نجوم للفريق الأول منهما.

كهربا

في أكتوبر الماضي وبالتحديد عقب فوز الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بدور نصف نهائي كأس السوبر المصري أعلن الأهلي قرار رمضان بتغريم كهربا مليون جنيه وإعادته للقاهرة واستبعاده من النهائي أمام الزمالك الذي تستضيفه الإمارات.

مصدر أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي حينها أن سبب الغرامة تحدث كهربا بنبرة مرتفعة مع محمد رمضان.

إمام عاشور

وفرض مدير الكرة بالنادي الأهلي غرامة مالية على إمام عاشور لاعب الفريق قدرها مليون جنيه بجانب استبعاده من المباريات والتدريبات الجماعية بسبب مشادة كلامية بينه ومحمد الشناوي بغرفة الملابس.

وعاد اللاعب مرة أخرى للتدريبات الجماعية بناءً على رغبة من المدير الفني للفريق مارسيل كولر بعدما تقدم اللاعب بالاعتذار وعقد جلسة صلح مع الشناوي، بحسب تصريحات مصدر مطلع لمصراوي أمس الإثنين.

عمر السولية

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد رمضان المدير الرياضي غرّم عمرو السولية؛ لتحدثه مع أحد عمال غرفة الملابس بطريقة غير لائقة.

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