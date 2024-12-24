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"أعظم نادي".. جماهير الزمالك تدعم لاعبي الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش

08:38 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جماهير الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    حمزة المثلوثي
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    كريستيان جروس
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    جماهير الزمالك في مباراة طلائع الجيش
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    جماهير الزمالك من المدرجات
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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك، على دعم لاعبي الفريق الأول لكر ة القدم بالنادي، خلال مواجهة الفريق أمام طلائع الجيش بالدوري المصري.

ويلاقي الزمالك حالياً نظيره فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ورددت جماهير الزمالك، طوال اللقاء هتاف: "زمالك أعظم نادي في الدنيا، جمهوره الليلة دي فوق".

ويحتل نادي الزمالك اللقاء، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

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جماهير الزمالك طلائع الجيش الزمالك
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