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قناة جزائرية تفجر مفاجأة بشأن انضمام بغداد بونجاح للأهلي

06:23 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح لاعب السد القطري
  • عرض 14 صورة
    إبراهيم بوغانمي مع بغداد بونجاح
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح مهاجم الجزائر
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح - تصوير: علاء أحمد
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح يوضح حقيقة توقيعه للأهلي
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 14 صورة
    بغداد بونجاح
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كتب - محمد القرش:

كشف قناة "الهداف" الجزائرية" حقيقة انضمام المهاجم الجزائري بغداد بونجاح للنادي الأهلي المصري.

وأوضحت القناة أن هناك جلسة مفاوضات بين إدارة الأهلي المصري وبغداد بونجاح في أحد فنادق القاهرة.

وأكدت القناة الجزائرية أن الجلسة ستشهد حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بجانب محمد رمضان وهاني رمزي من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمي.

وكانت قد أشار عدد من التقارير الصحفية أن بغداد بونجاح في العاصمة الفرنسية باريس من أجل قضاء عطلته، ولا يوجد صحة للتفاوض مع الأهلي.

يُذكر أن المهاجم الجزائري انضم إلى فريق الشمال القطري في بداية موسم 2024/25 قادما من السد، في صفقة انتقال حر.

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بغداد بونجاح الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي
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