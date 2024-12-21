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وكيل قندوسي يرد.. هل ينتقل اللاعب إلى الزمالك؟

11:28 ص السبت 21 ديسمبر 2024
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    أحمد قندوسي
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    أحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا
  • عرض 4 صورة
    أحمد قندوسي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث نصر يحيى وكيل أعمال المحترف الجزائري المُعار من الأهلي لصفوف سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي عما يُثار عن اقتراب انتقال الأخير لصفوف الزمالك.

وأشار وكيل قندوسي، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، مساء الجمعة، إلى أن اللاعب سيُكمل فترة إعارته لصفوف سيراميكا كليوباترا بصورة عادية.

وأضاف يحيى:"اللاعب خلال الفترة الحالية يُركز مع سيراميكا كليوباترا لذا الحديث عن الانتقال للزمالك مبكرًا وأي لاعب في مصر يتمنى اللعب في نادي جماهيري لأن الأمر يؤثر على مستواه بنسبة كبيرة، ولكن خطوة انتقاله لنادي الزمالك أو أي فريق آخر مؤجلة، والأولوية لفريق سيراميكا كليوباترا عقب نهاية الموسم الجاري".

وأتم الوكيل تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب قد ينتقل بصورة نهائية لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال شهر يناير المقبل بعدما تم عرضه للبيع من قِبل الأهلي بعد أزمة تصريحاته الإعلامية.

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