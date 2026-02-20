مباريات الأمس
4 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود

كتب : مصراوي

11:04 ص 20/02/2026
يجري معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 4 تغييرات على تشكيلته لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

يدفع معتمد جمال بمحمود بنتايك في مركز الظهير الأيسر بدلا من أحمد عبد الرحيم إيشو، وعبدالله السعيد بدلا من محمد السيد، وثنائي خط الهجوم أحمد شريف وعدي الدباغ، بدلا من أحمد حمدي وسيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر

خط الوسط: محمد إسماعيل - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: أحمد شريف - عدي الدباغ - خوان بيزيرا

اقرأ أيضًا:

بينها الزمالك ضد حرس الحدود.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

نجم الزمالك السابق: جماهيرنا السند الحقيقي ونعاني من الإرهاق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وحرس الحدود تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود

