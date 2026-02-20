غياب ثنائي الأهلي عن مباراة سموحة بالدوري المصري

6 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الحرس الليلة في الدوري.. من هم؟

يفقد الأهلي خدمات لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم، خلال المباراة المقبلة ضد سموحة، في الدوري المصري، بسبب تراكم البطاقات.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على سموحة، في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

ثنائي الأهلي يغيب عن مباراة سموحة

يغيب الثنائي ياسر إبراهيم ومروان عطية، عن مباراة الأهلي وسموحة المقبلة، بسبب حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة الجونة.

وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف، سجله إمام عاشور، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الـ18 من الدوري المصري.

