غياب ثنائي الأهلي عن مباراة سموحة بالدوري المصري

كتب : هند عواد

02:20 م 20/02/2026
يفقد الأهلي خدمات لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم، خلال المباراة المقبلة ضد سموحة، في الدوري المصري، بسبب تراكم البطاقات.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على سموحة، في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

ثنائي الأهلي يغيب عن مباراة سموحة

يغيب الثنائي ياسر إبراهيم ومروان عطية، عن مباراة الأهلي وسموحة المقبلة، بسبب حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة الجونة.

وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف، سجله إمام عاشور، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الـ18 من الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

