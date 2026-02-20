المستشار الألماني يدعو حزبه إلى التكاتف خلف الحكومة

شتوتجارت- (د ب أ)

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزبه المسيحي الديمقراطي إلى التكاتف خلف الحكومة.

وقال ميرتس في مستهل المؤتمر العام للحزب في شتوتجارت اليوم الجمعة: "إذا كنا متحدين، يمكننا أن نحقق كل شيء معا"، مضيفا أن هذه هي الإشارة التي ينبغي أن يبعث بها المؤتمر، مؤكدا أن الحزب يتحمل المسؤولية ويشعر بالالتزام بها، وقال: "معا نريد أن نكون على قدر هذه المسؤولية".

وأضاف ميرتس: "العالم يعاد ترتيبه، وأوروبا تحت ضغط، وألمانيا مطلوبة أكثر من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن الحزب - بصفته القوة التي تشكل الحكومة الألمانية مجددا - يواجه مهام كبيرة. وذكر المستشار أن من بين تلك المهام تعزيز القوة الاقتصادية والأمن، والحفاظ على استدامة دولة الرفاه الاجتماعي، وإعادة لم شمل المجتمع.

ويرشح ميرتس نفسه مجددا لرئاسة الحزب، وهي المرة الأولى له بصفته مستشارا. وفي ظل البداية المتعثرة للائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يترقب المحللون حجم التأييد الذي سيحصل عليه. وكان ميرتس قد حصل في أول إعادة انتخاب له عام 2024 - بحسب إحصاء الحزب - على 81ر89%. وعلى خلاف أحزاب أخرى، يحتسب الحزب المسيحي الديمقراطي الامتناعات كأصوات غير صالحة.

وشاركت المستشارة السابقة والرئيسة السابقة للحزب أنجيلا ميركل كضيفة شرف في افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين. وحظيت بتصفيق حار من المندوبين عند ترحيب ميرتس بها. وتعد هذه أول مشاركة لها في مؤتمر عام للحزب على المستوى الاتحادي منذ انتهاء فترة حكمها.