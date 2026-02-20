الرئيس الإندونيسي يؤكد ضرورة توخي الحذر من جهود تقويض السلام بغزة

جاكرتا- (د ب أ)

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على ضرورة توخي الحذر من جهود يمكن أن تقوض عملية السلام في غزة.

وأدلى سوبيانتو بهذه التصريحات في مقابلة بعد حضوره القمة الافتتاحية لمجلس السلام حول غزة في واشنطن أمس الخميس بالتوقيت المحلي، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف "بالطبع، يجب أن نتوخى الحذر ضد الجماعات التي تسعى إلى عرقلة التوصل إلى حل شامل. ويمكن أن تأتي هذه الجهود من جهات مختلفة".

وتم عقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن كخطوة أولية نحو إنشاء آلية دولية لدعم السلام وإعادة الإعمار في غزة.

وشهد المنتدى الإطلاق الرسمي لمجلس السلام وشكل منصة لتوحيد التزامات الدول الأعضاء بدعم إعادة إعمار غزة.