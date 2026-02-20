نجم الزمالك السابق: جماهيرنا السند الحقيقي ونعاني من الإرهاق

أكد حمادة طلبة نجم نادي الزمالك السابق، أن الأبيض عانى من ضغط المباريات والإرهاق البدني خلال الفترة الماضية.

وقال طلبة في تصريحات تلفزيونية:"حزين لخروج الزمالك من كأس مصر ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في ظل الظروف الصعبة وضغط المباريات، وجماهير الزمالك هي السند الحقيقي لنا".

وأضاف: "علينا التركيز على البطولات التي نشارك فيها خلال هذا الموسم سواء الدوري أو الكونفدرالية، كما أن محمد إبراهيم يمتلك خامة مبشرة وسيكون من النجوم في مركز الظهير الأيمن".