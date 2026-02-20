مباريات الأمس
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

نجم الزمالك السابق: جماهيرنا السند الحقيقي ونعاني من الإرهاق

كتب : نهي خورشيد

10:00 ص 20/02/2026

حمادة طلبه

أكد حمادة طلبة نجم نادي الزمالك السابق، أن الأبيض عانى من ضغط المباريات والإرهاق البدني خلال الفترة الماضية.

وقال طلبة في تصريحات تلفزيونية:"حزين لخروج الزمالك من كأس مصر ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في ظل الظروف الصعبة وضغط المباريات، وجماهير الزمالك هي السند الحقيقي لنا".

وأضاف: "علينا التركيز على البطولات التي نشارك فيها خلال هذا الموسم سواء الدوري أو الكونفدرالية، كما أن محمد إبراهيم يمتلك خامة مبشرة وسيكون من النجوم في مركز الظهير الأيمن".

نادي الزمالك حمادة طلبة

