كشف محمد مرسي أحمد، شقيق المجني عليه "أحمد مرسي أحمد"، تفاصيل جديدة حول واقعة الاعتداء المسلح التي وقعت في منطقة باسوس بدائرة مركز القناطر الخيرية بالقليوبية، والتي تم تداول مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

هوية المتهمين وطبيعة الاعتداء

أوضح "محمد مرسي" في تصريحات خاصة، أن المتهمين من العناصر الإجرامية ويقيمون بأسماء غير حقيقية، مشيرًا إلى أنهم ارتكبوا الواقعة ثم لاذوا بالفرار، مؤكدًا أن هذه الحوادث ليست الأولى لهم وأنهم معروفون بارتكاب مثل هذه الأفعال.

وأشار شقيق المجني عليه إلى أن شقيقه تعرض لإصابات بطلقات خرطوش في جسده، بينما أصيب نجله الصغير، البالغ من العمر 5 سنوات، بطلقة في القدم، وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.

تحرك الأجهزة الأمنية

جرى تحرير محضر بالواقعة داخل نقطة الشرطة بالمستشفى، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد وضبط المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الفيديو المتداول وتفاصيل الاعتداء

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أظهر شخصين، أحدهما يحمل سلاحًا ناريًا "خرطوش" والآخر سلاحًا أبيض، وهما يعتديان على الأب ونجله في الشارع، وسط صرخات الطفل ومحاولات الأب حمايته من الأعيرة النارية. أسفر الاعتداء عن إصابة الأب بجروح، فيما فرّ المتهمان هاربين عقب الواقعة.

متابعة مديرية أمن القليوبية

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الفيديو المتداول للوقوف على ملابساته، والتحقق من صحة ما تم تداوله بشأن الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.

