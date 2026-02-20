مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"دخلت أصحي ابني لقيته ميت".. إكرامي الشحات يكشف اللحظة الأصعب في حياته

كتب : هند عواد

10:38 ص 20/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إكرامي الشحات - أرشفية
  • عرض 6 صورة
    عائلة إكرامي الشحات (5) (1)
  • عرض 6 صورة
    عائلة إكرامي الشحات (4) (1)
  • عرض 6 صورة
    إكرامي الشحات
  • عرض 6 صورة
    إكرامي الشحات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، عن اللحظة الأصعب في مسيرته، مشيرًا إلى أن نجله توفي أمام عينيه.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات عبر برنامج "كلم ربنا" على راديو 9090: "اتكسر ضهري لما دخلت غرفة النوم أصحي ابني لقيته ميت، مات مني فجأة، لا كان مريضًا ولا أي شيء، وجدت جسمه "متخشبًا" وروحه طلعت قبل ما يودعني، ابني مات قدام عيني".

وأضاف: "كان لدي طفلان، شريف وأحمد، أحمد مات، وبعدها بـ14 سنة فوجئت بزوجتي حامل في ابنتي حبيبة. يوم وفاة نجلي أحمد، عدت إلى المنزل قبل صلاة العصر، وجدت زوجتي تقول لي: "أحمد مصحيش من امبارح"، دخلت له ووجدته نائمًا على جنبه اليمين وشيء خارج من فمه، عرفت أنه توفي، اللحظة دي كسرتني أوي، حياتي تغيرت تمامًا بعد وفاة أحمد".

واختتم إكرامي: "تقربت من الله بعد وفاة أحمد، بقيت أحفظ القرآن وأقيم الليل وأتحدث إلى الله، لقيت روحي بتصفى، وصلت لقناعة أن الدنيا بسيطة ومش مستاهلة جري الوحوش، وقتها فهمت حكمة ربنا أنه رزقني حبيبة عشان تعوضني عن وفاة أخوها".

اقرأ أيضًا:

بينها الزمالك ضد حرس الحدود.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

نجم الزمالك السابق: جماهيرنا السند الحقيقي ونعاني من الإرهاق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إكرامي الشحات نجل إكرامي الشحات وفاة ابن إكرامي الشحات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر
أخبار مصر

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر
لقاء الخميسي عن أزمتها مع زوجها: "لو سيبت نفسي كنت جبتها من شعرها"
دراما و تليفزيون

لقاء الخميسي عن أزمتها مع زوجها: "لو سيبت نفسي كنت جبتها من شعرها"
تجديد اعتماد مصر كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية للمرة الثالثة
أخبار مصر

تجديد اعتماد مصر كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية للمرة الثالثة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة الثانية.. تارا عبود تواجه مصيراً مجهولا بسبب الحرب
دراما و تليفزيون

مسلسل صحاب الأرض الحلقة الثانية.. تارا عبود تواجه مصيراً مجهولا بسبب الحرب
تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"
أخبار مصر

تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة