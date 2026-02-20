"دخلت أصحي ابني لقيته ميت".. إكرامي الشحات يكشف اللحظة الأصعب في حياته

كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، عن اللحظة الأصعب في مسيرته، مشيرًا إلى أن نجله توفي أمام عينيه.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات عبر برنامج "كلم ربنا" على راديو 9090: "اتكسر ضهري لما دخلت غرفة النوم أصحي ابني لقيته ميت، مات مني فجأة، لا كان مريضًا ولا أي شيء، وجدت جسمه "متخشبًا" وروحه طلعت قبل ما يودعني، ابني مات قدام عيني".

وأضاف: "كان لدي طفلان، شريف وأحمد، أحمد مات، وبعدها بـ14 سنة فوجئت بزوجتي حامل في ابنتي حبيبة. يوم وفاة نجلي أحمد، عدت إلى المنزل قبل صلاة العصر، وجدت زوجتي تقول لي: "أحمد مصحيش من امبارح"، دخلت له ووجدته نائمًا على جنبه اليمين وشيء خارج من فمه، عرفت أنه توفي، اللحظة دي كسرتني أوي، حياتي تغيرت تمامًا بعد وفاة أحمد".

واختتم إكرامي: "تقربت من الله بعد وفاة أحمد، بقيت أحفظ القرآن وأقيم الليل وأتحدث إلى الله، لقيت روحي بتصفى، وصلت لقناعة أن الدنيا بسيطة ومش مستاهلة جري الوحوش، وقتها فهمت حكمة ربنا أنه رزقني حبيبة عشان تعوضني عن وفاة أخوها".

