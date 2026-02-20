يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك أول مباراة له بعد توديع بطولة كأس مصر من دور الـ16، بالهزيمة من سيراميكا كليوباترا، بثنائية مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر، فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ17، برصيد 14 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود، في الجولة 18 من الدوري المصري، عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة.

اقرأ أيضًا:

بينها الزمالك ضد حرس الحدود.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة



نجم الزمالك السابق: جماهيرنا السند الحقيقي ونعاني من الإرهاق



