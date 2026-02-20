مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

10:53 ص 20/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (9) (1)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وكايزر تشيفز (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك أول مباراة له بعد توديع بطولة كأس مصر من دور الـ16، بالهزيمة من سيراميكا كليوباترا، بثنائية مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر، فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ17، برصيد 14 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود، في الجولة 18 من الدوري المصري، عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري للبطولة.

اقرأ أيضًا:

بينها الزمالك ضد حرس الحدود.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

نجم الزمالك السابق: جماهيرنا السند الحقيقي ونعاني من الإرهاق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وحرس الحدود موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساويرس يكشف كواليس أول ظهور لباسم يوسف على "ON TV"
أخبار مصر

ساويرس يكشف كواليس أول ظهور لباسم يوسف على "ON TV"
توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر
أخبار مصر

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر
عادة قبل السحور تضمن لك خسارة وزنك في رمضان.. لا تفوتها
رمضان ستايل

عادة قبل السحور تضمن لك خسارة وزنك في رمضان.. لا تفوتها
تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"
أخبار مصر

تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة