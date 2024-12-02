لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
21:45

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

"الطريقة المعتادة في الفوز".. حساب فاركو بيحتفل بفوزه على بتروجيت بأسلوب ساخر

07:47 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

نادي فاركو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

احتفل الحساب الرسمي لنادي فاركو بفوزه على اليوم على بتروجيت في الدوري المصري الممتاز، بطريقته المعتادة الساخرة.

ونشر حساب فاركو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوستر ساخر مصمم على طريقة الجوكر وتفجير مصنع بتروجيت مع تعليق :"نعتذر لأصحاب الضيافة على الأضرار وننصحهم بمشاهدة أهداف المباراة ٣ مرات يوميا".

ويعتبر هذا الاحتفال، هو الطريقة المعتادة لنادي فاركو، حيث سبق واحتفل الحساب الرسمي بمقطع فيديو ساخر لجماهير سيد البلد وهي تهتف "المحكمة أربع بيبان اتنين ورا واتنين قدام"، وذلك عقب الفوز على إنبي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الماضية من الدوري.

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

وحقق الفريق الكروي بنادي فاركو فوزًا على بتروجيت بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من دوري نايل.

نادي فاركو فاركو يفوز على بتروجيت فاركو يحتفل بفوزه على بتروجيت فاركو يحتفل بأسلوب ساخر الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد الخسارة أمام المصري.. موعد مباراة بيراميدز القادمة والقنوات الناقلة

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة