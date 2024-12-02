"الطريقة المعتادة في الفوز".. حساب فاركو بيحتفل بفوزه على بتروجيت بأسلوب ساخر

كتبت - نهى خورشيد

احتفل الحساب الرسمي لنادي فاركو بفوزه على اليوم على بتروجيت في الدوري المصري الممتاز، بطريقته المعتادة الساخرة.

ونشر حساب فاركو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوستر ساخر مصمم على طريقة الجوكر وتفجير مصنع بتروجيت مع تعليق :"نعتذر لأصحاب الضيافة على الأضرار وننصحهم بمشاهدة أهداف المباراة ٣ مرات يوميا".

ويعتبر هذا الاحتفال، هو الطريقة المعتادة لنادي فاركو، حيث سبق واحتفل الحساب الرسمي بمقطع فيديو ساخر لجماهير سيد البلد وهي تهتف "المحكمة أربع بيبان اتنين ورا واتنين قدام"، وذلك عقب الفوز على إنبي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الماضية من الدوري.

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وحقق الفريق الكروي بنادي فاركو فوزًا على بتروجيت بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من دوري نايل.