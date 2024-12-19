"قرعة التمهيدي تكشف".. الأهلي خارج النسخة الحالية من بطولة كأس مصر

كتب - يوسف محمد:

كشفت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر، التي أجريت اليوم الأربعاء، عدم مشاركة النادي الأهلي في النسخة الحالية من البطولة.

وأقيمت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر اليوم، بمشاركة 15 نادٍ من الدور التمهيدي، سيكونوا في مواجهة 17 نادٍ من الدوري المصري الممتاز.

ودائماً ما يتم مشاركة 14 نادٍ من الدور التمهيدي، ويكونوا في مواجهة 18 نادٍ من الدوري المصري الممتاز، إلا أن مشاركة 15 نادٍ من الدور التمهيدي و17 فقط من الدوري الممتاز،، يعني غياب فريق من الدوري، وفي الغالب هو النادي الأهلي.

وكان الأهلي اعتذر عن المشاركة في بطولة كأس مصر النسخة الماضية، طبقاً للائحة فسيتم معاقبة الأهلي بالاستبعاد من النسخة الحالية من البطولة وغرامة مالية قدرها مليون جنيه.

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