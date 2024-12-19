لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

"قرعة التمهيدي تكشف".. الأهلي خارج النسخة الحالية من بطولة كأس مصر

12:07 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

كأس مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشفت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر، التي أجريت اليوم الأربعاء، عدم مشاركة النادي الأهلي في النسخة الحالية من البطولة.

وأقيمت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر اليوم، بمشاركة 15 نادٍ من الدور التمهيدي، سيكونوا في مواجهة 17 نادٍ من الدوري المصري الممتاز.

ودائماً ما يتم مشاركة 14 نادٍ من الدور التمهيدي، ويكونوا في مواجهة 18 نادٍ من الدوري المصري الممتاز، إلا أن مشاركة 15 نادٍ من الدور التمهيدي و17 فقط من الدوري الممتاز،، يعني غياب فريق من الدوري، وفي الغالب هو النادي الأهلي.

وكان الأهلي اعتذر عن المشاركة في بطولة كأس مصر النسخة الماضية، طبقاً للائحة فسيتم معاقبة الأهلي بالاستبعاد من النسخة الحالية من البطولة وغرامة مالية قدرها مليون جنيه.

أقرأ أيضاً:

البنك الأهلي يكشف حقيقة عودة ناصر منسي من الزمالك في يناير

"بيرسي تاو والصفقات".. اجتماع عاصف في الأهلي بعد وصول الخطيب

بطولة كأس مصر الأهلي خارج بطولة كأس مصر قرعة الدور التمهيدي لكأس مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان