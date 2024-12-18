أول ظهور لكهربا داخل الأهلي بعد أنباء دخوله المستشفى

كتب- محمد خيري:

ظهر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي من جديد في مران الفريق الأحمر، بعد مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

وأهدر محمود كهربا، ركلة جزاء حاسمة للنادي الأهلي، في مواجهة باتشوكا المكسيكي الماضية في نصف نهائي بطولة الانتركونتننتال، التي خسرها الأحمر بركلات الترجيح.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، بتعرض محمود كهربا لأزمة صحية، في ظل مروره بحالة نفسية سيئة، ودخوله المستشفى، وهو ما نفاه مصدر داخل النادي الأهلي.

وتواجد محمود كهربا، في مران الأهلي بشكل طبيعي، وخاض تدريبات قوية، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد المقبلة، في دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأحد المقبل.

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