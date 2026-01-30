الموت يفجع رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق

تبدأ من غدا.. مواعيد تدريبات إمام عاشور المنفردة

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، وفاة شقيقة جمال علام الرئيس الأسبق للجبلاية.

ونشر حساب الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يتقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة إلى الأستاذ جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

والجدير بالذكر أن هاني أبو ريدة تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة الثانية في ديسمبر 2024، عقب فوز قائمته بالكامل.