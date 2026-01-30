مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 2
17:00

زد

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 0
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

16 17
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

الموت يفجع رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق

كتب : نهي خورشيد

07:47 م 30/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جمال علام
  • عرض 3 صورة
    جمال علام 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، وفاة شقيقة جمال علام الرئيس الأسبق للجبلاية.

ونشر حساب الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يتقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة إلى الأستاذ جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

والجدير بالذكر أن هاني أبو ريدة تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة الثانية في ديسمبر 2024، عقب فوز قائمته بالكامل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جمال علام الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد انتهاء عطلة "ثورة يناير وعيد الشرطة".. موعد وعدد أيام الإجازة المقبلة
أخبار مصر

بعد انتهاء عطلة "ثورة يناير وعيد الشرطة".. موعد وعدد أيام الإجازة المقبلة
القاهرة تسجل 28 درجة.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة
أخبار مصر

القاهرة تسجل 28 درجة.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

25 صورة.. بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة
أخبار مصر

25 صورة.. بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة

فوز الدكتور السيد البدوي بانتخابات رئاسة حزب الوفد
أخبار مصر

فوز الدكتور السيد البدوي بانتخابات رئاسة حزب الوفد
اتحاد منتجي الدواجن: 20% فائضًا في الإنتاج وتوقعات بانخفاض الأسعار في رمضان
أخبار مصر

اتحاد منتجي الدواجن: 20% فائضًا في الإنتاج وتوقعات بانخفاض الأسعار في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟