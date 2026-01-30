مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 2
17:00

زد

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

7 7
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

"قلبي سيبقى معكم"..جراديشار يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

كتب : نهي خورشيد

06:38 م 30/01/2026 تعديل في 06:44 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جراديشار
  • عرض 10 صورة
    جراديشار يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    جراديشار (2)
  • عرض 10 صورة
    جراديشار
  • عرض 10 صورة
    جراديشار
  • عرض 10 صورة
    جراديشار
  • عرض 10 صورة
    جراديشار
  • عرض 10 صورة
    جراديشار
  • عرض 10 صورة
    جراديشار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب موافقة النادي على انتقاله إلى صفوف أويبيشت المجري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع نية البيع بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية.

ونشر جراديشار الرسالة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"إلى جماهير الأهلي العظيمة، شكراً لكم لأنكم كنتم مصدر طاقتي ودافعي في كل مرة وطأت فيها أرض الملعب".

رسالة وداع جراديشاررسالة وداع جراديشار

وأضاف:"أغادر على سبيل الإعارة، لكن قلبي سيبقى معكم ومع اللحظات التي لا تنسى التي عشناها سوياً دعمكم وثقتكم سيظلان دائماً معي".

وأتم حديثه قائلاً:"هذا ليس وداعاً بل مجرد توقف مؤقت، أتمنى أن تتقاطع طرقنا مرة أخرى قريباً، سيبقى النادي الأهلي وجماهيره دائماً جزءاً من هويتي شكراً لكم".

وكان جراديشار انضم إلى صفوف الأهلي في انتقالات يناير 2025، قادماً من نادي فيهيرفار المجري.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غداً السبت في الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيتس جراديشار لأهلي سالة جراديشار لدوري المجري أويبيشت المجري رسالة وداع جراديشار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيرين رضا تنشر صورة لابنتها نور عمرو دياب مع القطط وتعلق: "أطفالي"
زووم

شيرين رضا تنشر صورة لابنتها نور عمرو دياب مع القطط وتعلق: "أطفالي"
تراجعت بأكثر من 21%.. أسعار الفضة تهوى في الأسواق العالمية بعد موجة صعود
اقتصاد

تراجعت بأكثر من 21%.. أسعار الفضة تهوى في الأسواق العالمية بعد موجة صعود
أول صورة من تجديد حمزة عبد الكريم مع الأهلي قبل السفر إلى برشلونة
رياضة عربية وعالمية

أول صورة من تجديد حمزة عبد الكريم مع الأهلي قبل السفر إلى برشلونة
أبل تطلق ميزة أمنية جديدة للحد من تتبع مواقع المستخدمين
أخبار و تقارير

أبل تطلق ميزة أمنية جديدة للحد من تتبع مواقع المستخدمين
25 صورة.. بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة
أخبار مصر

25 صورة.. بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟