وجه السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب موافقة النادي على انتقاله إلى صفوف أويبيشت المجري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع نية البيع بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية.

ونشر جراديشار الرسالة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"إلى جماهير الأهلي العظيمة، شكراً لكم لأنكم كنتم مصدر طاقتي ودافعي في كل مرة وطأت فيها أرض الملعب".

وأضاف:"أغادر على سبيل الإعارة، لكن قلبي سيبقى معكم ومع اللحظات التي لا تنسى التي عشناها سوياً دعمكم وثقتكم سيظلان دائماً معي".

وأتم حديثه قائلاً:"هذا ليس وداعاً بل مجرد توقف مؤقت، أتمنى أن تتقاطع طرقنا مرة أخرى قريباً، سيبقى النادي الأهلي وجماهيره دائماً جزءاً من هويتي شكراً لكم".

وكان جراديشار انضم إلى صفوف الأهلي في انتقالات يناير 2025، قادماً من نادي فيهيرفار المجري.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غداً السبت في الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.