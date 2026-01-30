مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري المصري

فاركو

0 2
17:00

زد

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 0
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

20 25
19:00

انجولا

جميع المباريات

"حسبي الله".. أول تعليق من إمام عاشور بعد أزمته مع النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

09:22 م 30/01/2026
كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس أزمته مع النادي خلال الساعات الماضية، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "للأسف كلام كتير مغلوط وغير صحيح، بيتردد بخصوص اللي حصل، وأنا متقبل أي قرار يتخذه النادي، وواثق أن المسئولين في الأهلي هيتفهموا موقفي كويس".

وأضاف: "أنا فعلا عندي دور برد جامد ودرجة حرارتي عالية وتقلبات في المعدة بشكل غير طبيعي، وباخد مضادات حيوية، للأسف كل أسرتي بتعاني من نفس الأعراض، وأنا بلغت الدكتور أحمد جاب الله بظروفي الصحية وعدم قدرتي على السفر وده إجراء غير كافي في مثل هذه الأمور".

وتابع: "أخطأت بحسن نية وكان المفترض أتواصل مع الكابتن وليد صلاح الدين علشان يبلغ المدير الفني وتتعمل الإجراءات الطبية المتبعة عند التخلف عن السفر، الموضوع اتقفل خلاص، تواصلت أمبارح بالليل مع الكابتن وليد صلاح الدين".

وواصل: "أنا تحت أمر النادي وجمهور الأهلي، سندي وضهري بعد ربنا سبحانه وتعالى، بعتذر للنادي والجهاز الفني وزمايلي وقبلهم جمهور الأهلي، أنا فخور باللعب في أكبر نادي في أفريقيا وعلاقتي بجماهيره العظيمة لا تقبل القسمة على اثنين".

وأكمل: "أرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع، والناس اللي بتقول أن إمام عايز يلوي ذراع النادي بقولهم حسبي الله ونعم الوكيل، محدش يقدر يلوي ذراع الأهلي، ولا يمكن أفكر بالطريقة دي أبدا، وأنا أتشرفت بارتداء الفانلة الحمراء وبقالي 3 سنين في النادي، الحمد لله عمري ما قصرت لا في حق النادي ولا جماهيره وده حقهم عليا، ووجودي في الأهلي نادي القرن وفي ضهري جمهور الأهلي يعوضني عن كل حاجة".

واختتم: "عندنا ماتش بكره مهم، يارب كل التوفيق لزمايلي والجهاز الفني ونحقق الفوز اللي يسعد كل الأهلاوية".

وكان وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر أمس الخميس إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، توقع غرامة مالية عليه قدرها مليون و500 ألف جنيه.

الموت يفجع رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق

أخبار

المزيد

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟