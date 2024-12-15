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رسمياً.. الأهلي يعلن التعاقد مع حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري

09:40 م الأحد 15 ديسمبر 2024

حمدي فتحي وكهربا والسولية من مقر إقامة الأهلي في ا

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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي، مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، على سبيل الإعارة، قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر الأهلي بياناً رسمياً، جاء نصه كالتالي: "قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بزيارة ودية اليوم، إلى سعادة الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، والذي وافق رسميا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

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